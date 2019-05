La pratica Tigullio è estinta, la Tarros va in finale

I bianconeri in tre partite chiudono il primo atto ed ora attendono di conoscere il nome dell'avversario.

La Spezia - Tigullio Sport Team - Spezia Basket Club Tarros 46-82

Parziali: 12-27; 18-43; 35-64



Tigullio Sport Team: Prezioso 7, Radchenko 9, Culum 0, Ferri 4, Vexina A. 1, Ouandie 5, Zolesi 2, Zolezzi 6, Wintour 6, Vexina F. 0, Caversazio 6, Aldrighetti 0



Spezia Basket Club Tarros: Manzini 3, Pipolo 4, Dalpadulo 4, Kibildis 3, Garibotto 16, Fazio 6, Moretti 17, Stakic 0,

Petani 0, Suliauskas 20, Steffanini 9.



Tre vittorie e in tre partite e lo Spezia Basket Club Tarros è la prima finalista dei play-off del campionato di Serie C Silver ligure, un traguardo che la squadra di Presidente Danilo Caluri raggiunge per il quarto anno consecutivo, con la speranza, ovviamente, che stavolta vada in modo diverso dai precedenti.

Innanzitutto bisogna vedere se l'avversario sarà di nuovo il Cus o sarà, invece, il Sarzana: la loro semifinale, infatti, prosegue, con i genovesi in vantaggio per 2-1.



La Tarros, invece ha chiuso subito la pratica Tigullio, vincendo le prime tre delle cinque gare in calendario e passando così il turno. Dopo gara 1 molto combattuta, soprattutto nei primi due quarti, le altre due partite sono state nettamente appannaggio dei bianconeri, in particolare proprio gara 3, l'unica esterna giocata. Questo grazie ad un programma di preparazione che sta riportando, come previsto, i bianconeri alla loro consueta brillantezza e complice anche un vantaggio psicologico gestito con maturità. Chiuso il primo quarto nettamente sotto, il Tigullio ha psicologicamente ceduto, mentre la Tarros è stata brava a mantenere testa e concentrazione e non dare la vittoria per scontata.



“Siamo per la quarta volta in quattro anni in finale – commenta il patron Danilo Caluri – questo significa che dietro ci sono un'ottima programmazione ed anche tanto lavoro. Sappiamo, però, di non avere ancora fatto nulla. Ora attendiamo di conoscere il nome del nostro avversario, poi sarà il parquet ad emettere il proprio verdetto. Sono però molto soddisfatto sia della stagione nel complesso, sia di questi play-off: anche in gara 3 abbiamo messo l'atteggiamento giusto e abbiamo giocato davvero da squadra. Questa, come ho detto ad inizo stagione, doveva essere la notra forza, ed anche oggi abbiamo dimostrato che è così”.



“Forse gara 3 è stata un po' meno complicata di quanto avevamo pronosticato – commenta coach Padovan – ma questo per merito nostro: siamo riusciti ad indirizzare subito il match verso di noi ed il Tigullio ha perso convinzione. Voglio però fare i complimenti ai nostri avversari, per tutta la serie play-off. Ora dobbiamo aspettare, lavoreremo tanto mentre attendiamo di conoscere chi sarà il nostro avversario. E' ancora tutto da conquistare”.



Sicuramente la stagione terminata al primo posto e i quarti e le semifinali chiusi nel minor numero possibile di sfide sono un segnale importante lanciato dai bianconeri, così come la quarta finale in quattro anni. Ma altrettanto sicuramente non è ancora conquistato nulla, qindi, come dicono Presidente e coach, umiltà e lavoro.