La porta a Krapikas, per l'attacco Gyasi in vantaggio

La Spezia - I dubbi sono tutti nell'area avversaria, almeno per l'esordio. Vincenzo Italiano alla vigilia annuncia che il ballottaggio tra Scuffet e Krapikas inizierà probabilmente dalla partita in casa contro il Crotone. Per questo sabato tocca al lituano difendere la posta, in virtù di tutta la preparazione svolta in estate con il resto della squadra. In attacco è un altro discorso: Galabinov ha al massimo scampoli di partita, Gudjohnsen ha avuto qualche problemino ma dovrebbe essergli preferito Gyasi che già a Sassuolo ha dimostrato una forma fisica e un'interpretazione del ruolo che potrebbe far comodo anche al "Tombolato". Pressione sulla difesa, corsa per novanta minuti e la capacità di andare a dare fastidio al portatore di palla.

Quindi lo Spezia che stasera scende in campo per l'esordio in campionato dovrebbe somigliare molto a quello di Reggio Emilia. In difesa Terzi farà coppia con uno tra Capradossi o Marchizza, Vignali e Ramos saranno i due terzini. Il centrocampo è esattamente quello che abbiamo visto all'opera con Marino: Matteo Ricci al centro, Bartolomei e Mora mezzali. In avanti c'è Federico Ricci sulla destra mentre Delano si prende la fascia sinistra.