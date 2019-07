La nuova maglia sarà svelata ad estate inoltrata

La Spezia - Sarà ancora Acerbis, azienda italiana con sede ad Albino, in provincia di Bergamo, a griffare il materiale ufficiale dello Spezia Calcio. In virtù dell'accordo sottoscritto l'estate scorsa, l'azienda, che in questi anni ha visto aumentare il numero di società a sè affiliate (in serie A il Brescia, nella Liga il Las Palmas, in questi giorni ha firmato anche la Cremonese), sarà al fianco delle Aquile fino al 2021. Attesa per conoscere la nuova divisa la cui presentazione dovrebbe avvenire nel mese di agosto.