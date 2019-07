La nuova maglia è già in vendita alle Terrazze

La Spezia - Da stamattina ha preso posto nel corner firmato Spezia Calcio all'interno dell'Ipercoop delle Terrazze. E' la casacca da gioco più coraggiosa degli ultimi anni quella creata dalla Acerbis per la stagione 19/20 di serie B grazie al lavoro del responsabile marketing Lorenzo Ferretti. D'altra parte la scelta della maglia vale come un campionato per la parte commerciale del club, insieme alla ricerca degli sponsor che è una specie di calciomercato parallelo. Di certo non è passata inosservata la livrea rigata mutuata da quella indossata nel campionato di serie C2 1984/85, un richiamo alla tradizione e a tempi più difficili di questi.

In attesa che lo Store rinasca in Piazzetta del Bastione insieme al ristorante targato E.vent - i lavori dovrebbero concludersi entro fine anno - per adesso chi vuole acquistare la casacca dovrà recarsi necessariamente presso il centro commerciale. Da ieri sera tra i tifosi non si parla di altro, con la squadra lontana a lavorare in quel di Sarnano e l'amichevole al Picco del 7 agosto contro la Sampdoria che appare ancora lontana.



Un tuffo nel passato rompendo con la tradizione. Come giudicate la nuova maglia da gioco dello Spezia Calcio?



Il sondaggio è aperto, scrivete a redazione@cittadellaspezia.com per vedere pubblicate le vostre lettere.