La maglie di Spezia-Samp all'asta con "Genova nel cuore"

La Spezia - Le maglie nere away dello Spezia Calcio impreziosite dalla patch commemorativa "Genova nel Cuore", indossate in occasione dell'amichevole con la Sampdoria valida per l'VIII Trofeo "Mattia & Ilaria" e vinta 2 a 1 dagli uomini di mister Marino grazie alle reti di Okereke e Galabinov, sono all'asta su charitystars.

Il ricavato dell'asta benefica che vedrà protagoniste ancora per due giorni le maglie di David Okereke, Matteo Ricci e Filippo De Col, indossate durante l'amichevole dell'8 settembre 2018, andranno a sostenere il progetto di Stelle nello Sport al fine di raccogliere fondi da dedicare alle famiglie delle vittime e alle famiglie sfollate in seguito al crollo del "Ponte Morandi", avvenuto il 14 agosto scorso alle 11.36.



