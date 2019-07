La maglia dello Spezia Calcio diventa a righe come nel 1984

La Spezia - Un anziano signore entra in quella che sembra una vecchia soffitta in cui sono ammucchiate alcune maglie da gioco dello Spezia che fu. Apre una polverosa valigia di pelle e ne sceglie una. A righe. Operazione nostalgia della Acerbis sulle maglie da gioco del prossimo anno degli aquilotti. Il video emozionale che introduce alla scoperta della nuova divisa da gioco è un richiamo a quella usata nel campionato di serie C2 1984/85 dagli uomini di Galbiati e poi Curletto, a cui si ispira questo "elegante ed armonioso connubio tra tradizione ed innovazione" come la definisce il sito ufficiale. L'elemento delle righe è qualcosa che non si vedeva da tempo al "Picco": saranno nere sulla versione bianca e su quella gialla da portiere, bianche sulla nera e sulla rossa da trasferta.

Come detto l'accenno è a un campionato di più di trent'anni fa, non certo tra i più memorabili nella storia del club. Finito insieme ad altre cinque formazioni a 29 punti, i "bianchi rigati" si salvarono grazie alla classifica avulsa precedendo Carbonia, Vogherese, Olbia, Nuorese e Imperia. Miglior marcatore Tarasconi con 4 reti, mentre Rollandi faceva il vice di Marchisio e a centrocampo giostrava Beppe Sannino. Oggi fortunatamente obiettivi e prospettive sono ben altri. Piacerà la novità? Ai tifosi la sentenza.