La maglia 21 dello Spezia rimane libera in attesa di un bomber

La Spezia - No, David Okereke non è ancora stato rimpiazzato. Il suo posto in rosa non è ancora stato preso da nessuno. Lo dice la partita di mercoledì sera contro la Sampdoria, lo dice un particolare che non è solo tale. La maglia numero 21 che lo ha visto imporsi come uno dei migliori attaccanti della scorsa serie B non è stata assegnata in casa Spezia. Ieri sono state rese note le scelte in fatto di numerazione, valide per adesso solo per la Coppa Italia ma di fatto già in linea con quelli che saranno gli abbinamenti in campionato. Il 21 rimane vacante insieme alla sua storia; tra gli altri è stato di Nenè, Okaka, Ebagua, Iemmello e Pessina negli ultimi anni.

Il 19 invece sarà ancora di Terzi, così come si conferma il 23 a De Col almeno provvisoriamente. Maggiore è da tempo abbonato al 25 mentre Vignali santifica lo spostamento in difesa facendo suo il numero 2. Confermato anche il 6 a Mora, il 16 a Bartolomei a l'8 a Matteo Ricci che l'aveva ereditato da Juande insieme alla posizione in campo. Il fratello Federico avrà il 10 che era di Beppe Mastinu, rimbalzato al 15. Delano prende il 7 che era di Pierini, mentre Bidaoui si tiene il 26 e Gyasi l'11. Il 3 di Augello passa a Ramos insieme alla fascia sinistra. Di Galabinov ovviamente il numero 9.