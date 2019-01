La magica Viola Battistella al raduno nazionale giovanile di arrampicata sportiva

La Spezia - Nei giorni scorsi si è svolto a Brescia presso la palestra New Rock il primo raduno della nazionale giovanile di arrampicata sportiva under 16 a cui ha partecipato la giovane arrampicatrice spezzina Viola Battistella atleta dell’associazione Blu Verticale Muzzerone.

Durante il raduno diretto dal direttore sportivo Franco Gianelli i giovani talenti dell’arrampicata sportiva italiana tra cui Viola si sono cimentati nelle tre discipline Lead Speed e Boulder in vista degli importanti appuntamenti agonistici internazionali di quest’anno che si svolgeranno da inizio estate all’autunno .

Viola detentrice di ben 5 titoli italiani premiata recentemente per i brillanti risultati raggiunti nel 2018 dal Coni della Spezia è classe 2004 ed è allenata da Corinne Thereux famosa atleta francese di Coppa del mondo e svolge i suoi allenamenti sia al Muzzerone che nelle palestre indoor del nord Italia sperando al più presto di avere a disposizione anche nella nostra città di una struttura adeguata per i suoi allenamenti che potrebbero anche stimolare altri giovanispezzini a questa affascinante disciplina sportiva sempre più praticata in tutte le città d’Italia.