La lotta salvezza si accende anche nella ricerca di un bomber

La Spezia - Lo Spezia vive il paradosso di aver potenzialmente trovato un calciatore da doppia cifra, ma di aver aperto contemporaneamente praterie in difesa. La seconda vita della gestione di Vincenzo Italiano ha in Nzola il terminale che era mancato nello scorso campionato, peraltro ben compensato dalla propensione a segnare delle ali e dei centrocampisti. Non lo stesso possono dire alcune delle dirette concorrenti alla lotta salvezza, che nel mercato di gennaio andranno a caccia di gol.

Partendo dal basso, in pratica solo il Torino con Belotti ha uno spaccaporte già in casa. I granata cercano gioco e sostanza a centrocampo, trattano quindi Lobotka del Napoli e Krunic del Milan. Si segue in ogni caso anche Kouamè dalla Viola. Il Genoa si aggrappa a Destro, è pronto a cedere Scamacca e tratta il ritorno del polacco Piatek dall'Hertha Berlino. In questi giorni i rossoblù provano a ricucire con Lasse Schone, finito fuori rosa sotto al gestione Maran ma che Ballardini prova a recuperare alla causa. Nel Parma il capocannoniere è Gervinho in odore di cessione, ma potrebbe arrivare Saponara dalla Fiorentina dietro espressa richiesta di Liverani. "Ci servono giocatori pronti", ha detto il tecnico pochi giorni fa.

Il Cagliari ha la conferma di Joao Pedro, valuta la cessione di Pavoletti e va a caccia di Nainngolan in uscita dall'Inter (ci sono anche Sassuolo e Fiorentina). Da Firenze è in partenza Cutrone, che piace al Benevento pronto a liberarsi di Moncini. Cerca una punta anche il Bologna, che segue Lammers dell'Atalanta. In tema di attaccanti, il Verona attende il rientro di Kalinic per dare l'assalto all'Europa. La squadra di Juric ormai sembra non dover più rientrare nella zona a rischio dopo lo splendido inizio di stagione. Per quanto riguarda lo Spezia, si attende di capire le condizioni di Galabinov, mentre ieri la Gazzetta dello Sport dava come possibile pista quella che porta a Jean-Pierre Nsame che gioca in Svizzera nello Young Boys.