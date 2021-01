La 'lezione di cuore' di Italiano e i suoi ragazzi

Il pareggio di Torino ha messo in luce la coesione di un gruppo che in inferiorità numerica per tutta la partita non ha mai perso la bussola.

La Spezia - Impartire una “lezione di cuore” in casa di chi, per antonomasia, ha nel dna grinta e voglia di lottare, non era sicuramente cosa scontata, ma ieri all'Olimpico Grande Torino mister Italiano e i suoi ragazzi hanno aggiunto un'altra piccola impresa al punto conquistato nonostante l'inferiorità numerica. Il pareggio, utilissimo per la classifica e la striscia positiva allungata a tre partite, è servito anche per dimostrare a tutti la compattezza di un gruppo che ha reagito all'immediata espulsione di Vignali con una prova di grande generosità e negli spogliatoi – come raccontato al termine dall'allenatore – ha riservato un applauso al ragazzo che ha chiesto scusa per quell'entrata avventata.

Dettagli di una coesione, già nota a chi sostiene questa squadra, che in campo si è tradotta nell'abnegazione di Maggiore impeccabile anche fuori ruolo, nell'inserimento di Marchizza che avrebbe potuto portare al meritato vantaggio o nel coraggio di Piccoli che quanto a fisicità e impegno nei duelli con gli avversari non ha fatto rimpiangere né Nzola né il rientrante Galabinov.

Una prova quella di ieri – qui riassunta nella fotogallery del nostro Stefano Stradini - che ha restituito uno Spezia solido e determinato, pronto per la doppia e difficilissima sfida nella Capitale contro la Roma ferita dopo il derby, nella quale serviranno cuore e corsa di tutti gli aquilotti.