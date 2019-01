La lezione di Giorgi, il primo a rescindere e ora di nuovo in campo

Il centrocampista accettò le decisioni del club da grande professionista in estate.

La Spezia - Quando gli hanno detto che non sarebbe stato parte del progetto dello Spezia 2018/19, ci ha messo pochi minuti a trovare un accordo per la rescissione. Luigi Giorgi è stato il primo a salutare, ha lasciato sul tavolo una parte del suo contratto da 100mila euro per una stagione che aveva in corso con lo Spezia, una stretta di mano con Guido Angelozzi e l'attesa per una nuova avventura. Atteggiamento da grande professionista per il centrocampista, che ricomincia ufficialmente da Teramo.

"È nato tutto molto rapidamente tramite il mio agente – le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore biancorosso - e sono pienamente convinto della scelta effettuata perché ho necessità e voglia di rimettermi in gioco e, contestualmente, restare vicino alla mia famiglia. Alla Spezia ho giocato poco per scelta tecnica e, quando mi sono ritrovato fuori lista l’estate scorsa, non mi sembrava giusto proseguire quel discorso e ho deciso di rescindere".