La legge del 3-0, risultato preferito degli ultimi Spezia-Livorno

La Spezia - Un ritmo dantesco per Spezia-Livorno. Gli ultimi tre precedenti si sono tutti conclusi con il punteggio di 3-0 per gli aquilotti e in questo millennio il risultato si è verificato addirittura quattro volte su sei incontri totali. Andrea Mandorlini, Nenad Bjelica, Mimmo Di Carlo e Pasquale Marino i quattro tecnici che hanno raccolto la rotonda vittoria, ognuno capace di lasciare un segno nell'immaginario dei tifosi. Unica sconfitta recente è quella servita da Davide Nicola con la doppietta di Belingheri: 1-2 per i toscani lanciati verso la promozione. Partita che si è giocata in serie B dagli anni Trenta ai Cinquanta, poi sempre in serie C (tra girone unico, C1 e una volta anche in C2) fino al 2012 quando è tornata in cadetteria. Compresa la Coppa Italia, sono 27 i precedenti al Picco: 13 successi aquilotti, 10 pareggi e 4 vittorie ospiti.