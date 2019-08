La ginnastica spezzina in mostra a Rimini: Maurizio Cerchi è settimo

La Spezia - Pro Italia sugli scudi anche a Rimini per le Finali Nazionali di Ginnastica Maschile con tre ginnasti molto giovani, che dopo le selezioni regionali, si sono presentati in grande spolvero a questa manifestazione conclusiva della stagione agonistica. Un grande risultato lo ottiene Maurizio Cerchi che con una rilevante progressione a tutti gli attrezzi olimpici si piazza al settimo posto assoluto nella categoria Junior 1 LD. A completamento di questo successo Gianmaria Meucci, il più giovane dei tre, raggiunge il quindicesimo posto nella categoria Allievi 1 LC. Un buon piazzamento anche per Riccardo Gravina giovane esordiente alla sua prima Finale Nazionale nel settore Allievi 2 LC.



Con questi risultati di prestigio in campo nazionale i ginnasti allenati da Moreno Cerchi e Fabio Nalon si presenteranno a settembre per affrontare la nuova stagione agonistica ancora più forti con l'esperienza di queste finali che hanno arricchito il loro bagaglio tecnico. Per la Pro Italia e tutto lo staff tecnico grandi soddisfazioni per i risultati ottenuti dalla società presieduta da Silvana Motto Ferrari.