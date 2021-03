La freschezza dei debuttanti per l'ultimo miglio

La Spezia - In una lotta salvezza che si fa sempre più serrata man mano che diminuiscono le giornate di campionato, lo Spezia mette sul piatto anche l'orgoglio e la voglia di rimanere in Serie A di chi questa categoria l'ha appena assaporata, per di più nell'anno peggiore sotto il profilo dell'atmosfera che il calcio “dei grandi” riesce a creare. Per età e appartenenza infatti capitan Maggiore è il simbolo di un gruppo che in molti casi prima di questi mesi aveva visto San Siro o l'Olimpico solo in tv, oppure aveva vissuto la massima serie solo per spiccioli di partita in precedenza. Nella probabile formazione titolare di sabato, quando al Picco arriverà il Cagliari, per motivi diversi non dovrebbero esserci dall'inizio Claudio Terzi – veterano con 9 stagioni e 136 partite – né Saponara, Sala, Rafael e Mattiello che ne hanno collezionate 8, mentre Farias è fermo a 7.

Fra chi sarà quasi certamente nell'undici titolare, il solo Verde può vantare più di cinquanta presenze (in quattro stagioni) in Serie A mentre Agudelo ne ha messe insieme 13 fra Genoa e Fiorentina e Chabot 8 con la Sampdoria. Gran parte del peso della squadra dunque sarà sui debuttanti Ricci, Erlic, Gyasi oltre agli spezzini Bastoni, Vignali e il già citato azzurrino. Un gruppo che fin qui ha fatto vedere grandi cose, trascinato anche dai gol di Nzola che due anni fa era in Lega Pro, e che non intende certo fermarsi qui.