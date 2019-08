La festa inizia prima della partita amichevole contro la Samp

La Spezia - Mercoledì 7 agosto alle 20.30 sul terreno del "Picco" lo Spezia Calcio di Vincenzo Italiano affronterà la Sampdoria di mister Di Francesco, per un esordio stagionale davvero prestigioso, in vista della prima partita ufficiale in programma domenica 11 agosto alle ore 18:00, quando nel tempio del calcio spezzino arriverà la Pro Patria per l'incontro valido per il Secondo Turno di Coppa Italia.



Tuttavia l'incontro con i blucerchiati non sarà l'unico avvenimento della serata, infatti, alle 19:30, Terzi e compagni saluteranno i propri calorosi tifosi, per un primo bagno di folla della nuova stagione iniziata con il ritiro di Sarnano e che finalmente approderà nello stadio amico, pronto a rimbombare di passione grazie alle urla del popolo spezzino, da sempre arma in più a disposizione delle Aquile.