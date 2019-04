La festa dei tifosi: "La gente ha dimostrato di volerci stare vicini"

La Spezia - “E’ stato un evento positivo. In questo periodo è scemato un po’ l’entusiasmo perché non si parlava più dell’aspetto sportivo e questo ha creato un po’ di distacco. La gente ha dimostrato, prima che la decisione fosse ufficiale, di volerci stare vicini. Noi vogliamo continuare a fare quello che abbiamo fatto”. Mister Marino commenta così la festa organizzata dai tifosi all’area verde di Melara per dimostrare vicinanza alla squadra. “Quando tutte le componenti - squadra, società tifoseria e stampa - remano dalla stessa parte è più facile ottenere risultati. Sbagliamo qualche partita, ma la gente sappia che diamo sempre tutto. A volte basta, a volte no. Ma l’impegno non mancherà mai e questo viene apprezzato”.