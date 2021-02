La famiglia Platek pronta a rilevare lo Spezia

La Spezia - Sarebbe Robert Platek l'investitore americano interessato all'acquisto dello Spezia Calcio. Il nome, già ipotizzato una settimana fa viene oggi indicato dalla Gazzetta dello Sport e da Sky Sport come il professionista prossimo all'acquisizione del pacchetto di controllo del club di Via Melara. I contorni dell'affare, di cui si occupa un grande studio legale milanese, rimangono in ogni caso ancora da rivelare.

La questione centrale rimane capire se l'investimento avverrà a titolo personale o tramite il fondo MSD Capital, di cui l'americano è uno dei fondatori e partner. Platek ha operato di persona nell'acquisto del SonderjyskE, club del massimo campionato danese, mettendo la figlia Amanda al controllo della società. Secondo questo schema, il ruolo quindi del fondo, finanziato dai proventi di Michael Dell, creatore dell'omonimo gigante dell'informatica (che non avrebbe alcun ruolo nell'affare Spezia), sarebbe solo indiretto in quanto attività principale ed extracalcistica del nuovo proprietario. Non arrivano invece conferme sul nome di Alan Pace, proprietario del Burnley FC tirato in ballo da alcuni quotidiani negli scorsi giorni. Pace ha ottenuto da Platek e soci un prestito per rilevare il club di Premier League attraverso MSD Uk Holdings.