La corsa verso la finale B dei campionati di società

Sabato e domenica alla Spezia la prima delle selezioni liguri, una delle 18 tappe nazionali. Ma al "Montagna" si terranno anche le gare per lo scudetto B.

La Spezia - Al via la corsa agli scudetti dell’atletica. Sabato 11 e domenica 12 maggio si svolge in 18 sedi regionali la prima fase dei Campionati di Società Assoluti 2019. Per la Liguria sarà il campo sportivo "Montagna" della Spezia a concentrare le attenzioni di tutto il movimento: porte aperte dalle 12 ed entrata libera per tutti. Un weekend che preannuncia grandi numeri di partecipazione e migliaia di presenze sulle piste di tutta Italia. Per i club sarà la tappa iniziale, a cui seguirà la seconda dopo tre settimane (1-2 giugno), con l’obiettivo di accumulare punti in vista della qualificazione a una delle quattro finali nazionali, in programma il 15 e 16 giugno.

Le società dovranno infatti raggiungere il punteggio di conferma per la rispettiva finale, stabilita in base alla graduatoria dell’ultima edizione. I campioni d’Italia in carica sono i portacolori dell’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi che nel 2018 hanno conquistato entrambi i titoli, con uomini e donne. Quest’anno l’atto conclusivo andrà in scena a Firenze con la finale Oro, mentre quella Argento avrà sede a Imola, poi Bronzo a Orvieto. La finale B vedrà protagonista di nuovo la Spezia.



Confermato il regolamento della passata stagione e quindi le classifiche di società verranno stilate sommando 18 punteggi su 18 diverse gare del programma tecnico. Ogni club, nella fase di qualificazione, può prendere in considerazione per ciascun atleta i punteggi ottenuti in un massimo di due gare individuali più una staffetta, oppure di una gara individuale e due staffette. Come nelle edizioni più recenti della rassegna, gli atleti dei gruppi sportivi militari sono autorizzati a gareggiare per la società civile di provenienza. Per molti di loro, militari e non, sarà l’occasione per fare il proprio debutto nella stagione all’aperto o per tornare in gara dopo le prime uscite agonistiche.