La cena delle borgate sarà in Piazza Beverini

La Spezia - Ora la notizia veste i panni dell'ufficialità. La cena delle borgate si svolgerà in Piazza Beverini. Appuntamento in programma per sabato 4 agosto, a partire dalle 20.30. La cena, a base di pizza e farinata, sarà offerta dal Comitato Spezia Vivi il Centro, grazie anche alla collaborazione con ‘La Pia centenaria’. Ma come annunciato nei giorni scorsi, oltre alla tradizionale cena delle borgate, tutti i cittadini saranno coinvolti grazie a un format tutto nuovo. In città arriva ‘Gustiamo il Palio’. Da venerdì 3 fino a domenica 5 agosto le vetrine dei negozi saranno allestite a tema con i colori delle borgate e i ristoranti prepareranno dei menù ad hoc, che sarà possibile gustare al di fuori dei locali.



Coloro che volessero partecipare potranno acquistare dei ticket dal prezzo variabile (dai 2 ai 20 euro) che potranno essere utilizzati all’interno dei ristoranti, bar, gelaterie, trattorie, street food e panifici aderenti. I menù saranno elencati in apposite brochure e saranno venduti in cinque postazioni dislocate in vari punti delle vie centrali. L’evento, che vuole avvicinare il tessuto commerciale al Palio, nasce dalla collaborazione tra il Comitato Spezia Vivi il Centro e il Comitato delle Borgate.