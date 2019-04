La capolista Volley Laghezza sa anche stringere i denti

La Spezia - COLOMBO GENOVA – VOLLEY LAGHEZZA SP 2 - 3

SET: 25-23 / 27-25 / 13-25 / 19-25 / 10-15.



COLOMBO GENOVA: Cai, Carcerano, Castagna, Felicissimo, Giuliano, Guerriero, Moschese, Valle, Porro, Scurzoni, Lilli e Rampa liberi. All. Leoni.



VOLLEY LAGHEZZA LA SPEZIA: Paoletti 1, Izzo 0, Lanzoni 21, Moscarella 13, De Rosa 12, Giannarelli 16, Tagliatti 13, Briata libero; n.e. Caravella e Baldassini. All. Cecchi.



ARBITRI: Arcangeli e Gamalero.



Il Volley Laghezza Spezia, che finora aveva vinto sempre pressoché in “surplace” con l’eccezione magari della battaglia di Lavagna con l’ Admo, scopre di saper anche stringere i denti eccome: col Colombo, a Lago Figoi, vittoria al tie-break...con rimonta da 0-2 !

Per la cronaca a Genova (zona Borzoli) Izzo al palleggio poi sostituito da Paoletti e Lanzoni in diagonale, Moscarella e De Rosa al centro con Briata libero, Giannarelli e Tagliatti di banda dove s’è visto pure Buriassi.

Peccato per quel punto che di conseguenza gli spezzini devono cedere all’ Admo tuttora secondo, ma pur sempre a sette punti, per cui chissà che il conto alla rovescia verso la certezza matematica della salita in Serie B non sia già cominciato.

Nel frattempo questi gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure maschile di pallavolo, era la 18.a giornata; Colombiera Project Sarzana-Avis Finale Ligure 1-3, Futura Bertoni Ceparana-Spinnaker Savona 1-3, Grafiche Amadeo San Remo-Admo Lavagna 0-3, Tre Stelle Villaggio-Aci Santa Sabina 3-0, Zephyr Trading Valdimagra-Spazio S. Antonio Genova 3-1.