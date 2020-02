La campionessa di nuoto Linda Cerruti in videoconferenza al Pacinotti

La Spezia - Lunedì 10 febbraio, dalle 12 alle 13 le classi 2S e 3S parteciperanno in videoconferenza all’incontro “Impossibile è solo una parola. Impossibile non è un dato di fatto, è un’opinione, Impossibile non è una regola, è una sfida. Impossibile non è uguale per tutti. Impossibile non è per sempre”. Relatrice sarà l’atleta olimpionica di nuoto sincronizzato Linda Cerruti, vicecampionessa europea nel singolo, bronzo europeo nel duo e in squadra, vicecampionessa mondiale nell’higlight, quinto posto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2015.