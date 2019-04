La campionessa del mondo Mara Navarria incontra gli spezzini

Venerdì al punto di vendita Robe di Kappa di Piazza Ramiro Ginocchio.

La Spezia - Friulana di nascita, ligure di adozione, mamma per vocazione e campionessa per talento. Mara Navarria, 23 anni, è uno di quei volti che durante la prossima olimpiade di Tokyo potrebbe diventare improvvisamente famigliare a tutti gli italiani. La spadista è infatti la numero uno al mondo nella sua specialità, tira per l'Esercito e vive a Rapallo ormai da qualche tempo. Domani pomeriggio sarà alla Spezia presso il punto vendita Robe di Kappa di Piazza Ramiro Ginocchio dalle 17 per lanciare la due giorni del Trofeo Kinder+Sport che si terrà nel fine settimana.

"Un'occasione per tutti gli spezzini di incontrare Mara, di farsi una foto assieme o di farsi firmare un autografo - sottolinea il responsabile dell'esercizio Andrea Coriandolo - In occasione della competizione del PalaMariotti distribuiremo poi buoni sconti agli atleti e ai loro accompagnatori. Noi terremo il punto vendita aperto anche la domenica per rendere la città più viva".