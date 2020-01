La campestre della Jean Piaget in vista della provinciale

La Spezia - Bella mattinata di sport per la scuola media Piaget /Alfieri in occasione della prova d'istituto di corsa campestre organizzata nell'efficiente impianto sportivo del Montagna. Oltre 50 alunni, selezionati nelle prove di classe, hanno dato vita a gare combattute ed emozionanti per stabilire la gerarchia di partecipazione alla prova provinciale in programma la mattina del 22 prossimo.



Queste le classifiche delle varie categorie:

Ragazze (prima media) 1) De Rosa Giorgia 1E, 2) Barreca Giada 1D, 3) Bellante Sara 1F, 4) Cargiolli Cristiana 1B, 5) Giuntoni Giulia 1E.

Ragazzi 1) Vaccaro Tommaso 1B, 2) Resta Samuel 1A, 3) Borghini Giacomo 1B, 4) Cappelli Luca 1D, 5) Serra Edoardo 1E.

Cadette (seconda e terza) 1) Ravecca Martina 3A, 2) Secondini Emma 3E, 3) De Pau Nora 2A, 4)La Valle Matilde 2A, 5) Furloni Virginia 2D

Cadetti 1) Maggiani Davide 3C, 2) Piazza Dominick 3B, 3) Vannucci Federico 3E, 4) Datteri Daniele 3D, 5) Ferreri Davide 3C.



Al termine delle gare si è svolta una ricca premiazione coordinata dai docenti di motoria della Piaget/Alfieri ossia Mariano Vergassola, Pier Giorgio Baudinelli e Roberta Carzola col supporto tecnico dell'ex collega Roberto Romeo. Artistiche medaglie dell'Incisoria Pallone e attestati di benemerenza per i migliori di ogni categoria e per tutti invece un simpatico rinfresco offerto dai numerosi genitori presenti.