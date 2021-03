La Zephyr riceve la vicecapolista mentre la Mulattieri visita il "fanalino"

La Spezia - Sabato 20 marzo alle 17, arriva al Palaconti santostefanese il Global Colombo Genova; che ha gli stessi punti della Zephyr Trading Valdimagra, in seconda posizione nel girone A2 della Serie B maschile nazionale, però ha giocato una partita di meno. Per l’occasione coppia arbitrale tutta al femminile, con Letizia Verzoni e Benedetta Gennari, si gioca per la 9.a (e penultima) giornata di quella che dovrebbe essere la prima fase. Fra i rossoblù mancano il secondo libero Matteo Rossi, indisponibile, più l’opposto di rincalzo Gabriele Argellati impegnato in Serie C con la Mulattieri Creations Valdimagra.



Quest’ultima, seconda squadra maschile del Gruppo Valdimagra Volley, sempre il 20 Marzo fa visita al Villaggio Tre Stelle ultimo in classifica nel Girone B della C ligure dove siamo alla 6.a giornata…al Centro “Benedetto Acquarone” di Chiavari dove arbitrano Luisa Proietti e Donato Sabato. Al momento Mulattieri al completo. Questa oggi la graduatoria: Colombo Ge e Mulattieri Creations punti 8, Futura Avis Bertoni Ceparana 6, Colombiera Project 4, Villaggio 3 Stelle 1. Per l’esattezza Ceparana e appunto Colombo hanno giocato una partita in meno. Per la precisione infine, l’altro match in programma in questo turno è Colombo Genova-Colombiera Project, mentre riposano i ceparanesi.