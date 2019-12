La Zephyr Trading viaggia a Forlì col dubbio Sarpong

La Spezia - La Zephyr Trading Valdimagra parte sabato 7 dicembre, alle 14.30 dal Palaconti santostefanese, alla volta di Forlì dove alla 20.30 è attesa dalla Querzoli alla Unieuro Arena (ex Palafiera) forlivese; per l’ 8.a giornata del campionato

nazionale di Serie B maschile: Girone D. "Gli avversari hanno un punto meno di noi - spiega alla vigilia coach Andrea Marselli - ma teniamo conto che hanno già incontrato pressoché tutte le squadre più forti. Invidiabile la loro batteria di laterali...con una prima banda quale Porcellini, che in B ha già vinto una mezza dozzina di campionati e una seconda come Olivucci, di tutto riguardo lo stesso opposto Mambelli". Nella Zephyr in forse il “bomber” Vincent Sarpong in diagonale per problemi di caviglia, problematica che tocca pure all’ala Fabio Bottaini e capitan Luca Fellini, la cui presenza tuttavia non appare alla resa dei conti a rischio. Arbitrano Virginia Tundo e Luigi Argiro.