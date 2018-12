La Zephyr Trading torna alla vittoria a Lago Figoi

La Spezia - S. ANTONIO SPAZIO - ZEPHYR TRADING 2–3

25-13 / 25-18 / 22-25 / 16-25 / 12-15



SPAZIO SAN ANTONIO GENOVA: Beduschi, Bizzarri, Campi, Cerisola, Cavo, Corradini, Denegri, Gamonal, Manzotti, Merchiori, Traverso S. e Bottino libero. All. Minetto; vice Traverso L.



ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà M. 5, Bottaini F. 17, Benevelli 11, Scatizzi 21, De Lucchi 2, Calcagnini 2, Vergassola 1, Rossi 0, Bottaini D. 5 e Vignali libero. All. Marselli; vice Grossi.



ARBITRI: Rovere e Calsi.



A Lago Figoi gran rimonta della Zephyr Trading Valdimagra contro uno Spazio San Antonio partito a spron battuto rivelatosi però dal fiato corto…

Nella Zephyr alzatore Podestà con opposto il “solito top scorer” Fabio Bottaini, di cui stavolta s’è prolungatamente visto (causa l’assenza del febbricitante Vescovi) pure il promettente fratello minore Dario alla schiacciata insieme a Calcagnini e Vergassola, al centro Scatizzi e De Lucchi più Benevelli. A un certo punto, per smuovere le acque data la brutta partenza, coach Andrea Marselli ha appunto inserito Benevelli in mezzo al posto di De Lucchi e ha invertito il ruolo ai due fratelli Bottaini: Fabio all’ala e Dario in diagonale. Alla schiacciata s’è visto pure il giovanissimo e promettentissimo Rossi.

Infine ecco gli altri incontri in quella che, in Serie C ligure maschile di pallavolo, era la 7.a giornata…Admo Lavagna-Grafiche Amadeo San Remo 3-0, Acli Santa Sabina Ge-Tre Stelle Villaggio Chiavari 3-1, Avis Finale Ligure-Colombiera Project Castelnuovo Magra 3-1 e Spinnaker Savona-Futura Bertoni Ceparana 3-0.