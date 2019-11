La Zephyr Trading riceve l'ultima e la Mulattieri affronta il derby

La Spezia - La Zephyr Trading Valdimagra riceve sabato 30/11 a Santo Stefano Magra (alle ore 17 con arbitri Roberto Russo e Giuseppe Soffietto) la Promovideo Monteluce Perugia, per la 7.a giornata del campionato nazionale di Serie B2 maschile, dove nel Girone D i perugini sono ultimi in classifica. Coach Andrea Marselli teme tuttavia la bassissima percentuale di errori degli avversari. Potrebbe mancare il “martello” Fabio Bottaini, anche se probabilmente alla fine ce la farà, benché non al meglio; a causa di una gamba già un po' malandata.

Eppure, con tutto il rispetto per la cautela dell’allenatore valligiano, che di sicuro vuole che i suoi ragazzi si concentrino sulla necessità di un immediato riscatto dal tre a zero appena inflitto loro dalla Lupiestintori a Pontedera… l’impressione è che stavolta al Palaconti la partita che calamiterà davvero l’attenzione del pubblico sarà quella della Mulattieri Creations Valdimagra, in pratica la seconda squadra della Zephyr in Serie C ligure, che alle 21 sosterrà il derby con la Furura Bertoni Ceparana. Arbitrano Stefano Centofanti e Alba Piazza.

A proposito queste le altre partite in programma in quella che in C è invece il 5.o turno: Acli Santa Sabina Genova – Colombiera Project Sarzana, Admo Lavagna – Spazio San Antonio Ge, Avis Finale Ligure – Tre Stelle Villaggio e Spazio Sport Pontedecimo – Sabazia Ecosavona Vado Ligure. Già giocata Spinnaker Albisola – Colombo Genova 2-3.