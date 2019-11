La Zephyr Trading Valdimagra viaggia a Pontedera

La Spezia - Zephyr Trading Valdimagra al completo questa sera alle 21, a Pontedera, palestra “Matteoli” del centro sportivo Bellaria) se i rispettivi ginocchi dello schiacciatore Bottaini e del centrale Benevelli lo permetteranno; comunque a quanto pare in merito si può essere ottimisti.

Avversario il Lupiestintori Pontedera che trainer Andrea Marselli considera compagine esperta e più in generale forte: “Hanno 6 punti, la metà dei nostri, ma perché hanno avuto un calendario difficilissimo all’inizio”.

Fra gli avversari più di un elemento che ha fatto la Serie B con la Pallavolo Massa Massa, a cominciare dal jolly Grassini nonché dal palleggiatore Lazzeroni, ma Marselli sottolinea in particolare la presenza di un opposto come Hendrix, italiano a dispetto del cognome…che se non fosse per necessità di lavoro in loco potrebbe secondo lui stare in A.

La Zephyr parte dal Palaconti santostefanese alle 17.30, si gioca per la 6.a giornata del campionato di Serie B maschile nazionale / Girone D, arbitrano Michela Fiori e Ciro Ferrario.