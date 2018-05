La Virtus Entella si gioca la serie B in casa di Mimmo Di Carlo

La Spezia - Non c'è solo la corsa al secondo posto, che indirettamente passa anche dal "Picco" con Spezia-Parma. Il prossimo turno deciderà anche la terza retrocessa diretta in serie C con lo scontro tra Novara e Virtus Entella. Due risultati su tre a disposizione dei piemontesi allenati da Mimmo Di Carlo, a cui basta un pareggio per tenere a distanza gli albiceleste che li inseguono a -3. In vantaggio negli scontri diretto, agli ospiti basta anche una vittoria con il minimo scarto per agguantare i play-out e mandare in serie C gli azzurri. Di certo una delle partita più interessanti del 42esimo turno di serie B.