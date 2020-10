La Viola e il caso Biraghi: "Ce l'aveva con un compagno non con Carillo"

La Spezia - Forse qualcuno lo ha notato in diretta, forse rivedendo le azioni a bocce ferme. Ma ad un certo punto in campo Cristiano Biraghi è sembrato rivolgersi verso la propria panchina in modo di certo poco (o nulla) ortodosso. Con chi ce l'aveva il giocatore viola? La Fiorentina dà la sua versione in merito al curioso episodio: la rabbia del giocatore - secondo il club - non era rivolta a Giuseppe Carillo, vice di Beppe Iachini, bensì al compagno che avrebbe dovuto marcare Farias in occasione del gol del 2-2 e di cui chiedeva delucidazioni.