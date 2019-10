La Velocior 1883 rema sul Lago di Pusiano

La Spezia - La Società Canottieri Velocior prende parte con una sua rappresentanza al TERA, il Trophée Européen des Régions d’Aviron. Sabato 19 e domenica 20 ottobre sulle acque del Lago di Pusiano saranno in gara sette Comitati Regionali e più di cinquecento atleti distribuiti sui duecento equipaggi iscritti. Dall’Italia, oltre ai padroni di casa della Lombardia, anche il Piemonte, la Liguria e la Toscana. Dalla Francia la grande regione alpina Rhone Alpes, dalla Svizzera infine Ticino e Svizzera Romanda. Per la Canottieri Velocior 1883 sono stati selezionati Greco Anna, Pecunia Giada, Corsini Alessio e Mascolo Daniele. Ecco il programma che vedrà la selezione degli atleti spezzini scendere in acqua anche in equipaggi misti: sabato 19 ottobre gareggerà nel Doppio Ragazzi Maschile Mascolo Daniele; nel Quattro di Coppia Ragazzi Femminile scenderanno in acqua Greco Anna e Pecunia Giada; nell’Otto Ragazzi Maschile gareggerà Corsini Alessio. Domenica 20 ottobre toccherà a Greco Anna e Pecunia Giada nel Doppio Ragazzi Femminile; Corsini Alessio (nella Finale 1) e Mascolo Daniele (nella Finale 2) nel Quattro di Coppia Ragazzi Maschile.