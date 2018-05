La Valanga rosa in Piazza Europa, non sugli sci ma sui pedali

C'era anche Chiara Costazza, reduce dalle Olimpiadi di Pyeongchang.

La Spezia - La nazionale femminile di sci sceglie ancora una volta il Golfo dei Poeti per il ritiro primaverile. Tellaro è ormai da anni un punto di riferimento per la Valanga rosa, che questo pomeriggio ha fatto una puntata sulla Spezia per un saluto con l'assessore allo sport Lorenzo Brogi in Piazza Europa. In punta di pedali sono arrivate Chiara Costazza, 9^ nello slalom speciale e 5^ nella gara a squadre alle Olimpiadi di Pyeongchang, Manuela Moelgg, fresca di ritiro dall'attività agonistica, e Federica Sosio che si è affacciata l'anno scorso alla top 100 in Coppa del Mondo.

Difficili da riconoscere in questo contesto, piedi saldamente sui pedali ma lo stesso sorriso di quando si arriva in fondo alla pista. Con loro anche Giorgio Tavoni con due giovani atleti spezzini iscritti alla Federazione italiana sport invernali, Martina Tavoni e Filippo Specchia. La Coppa del Mondo ricomincerà il 27 ottobre prossimo a Solden in Austria.