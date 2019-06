La Ternana di Fabio Gallo piomba su capitan Terzi

Dopo quattro stagioni lo Spezia potrebbe salutare il difensore che è stato l'architrave delle squadre di Bjelica, Di Carlo, Gallo e Marino.

La Spezia - Tic tac tic tac. Il tempo di Claudio Terzi allo Spezia sta per scadere. Ogni giorno che passa, l'ipotesi di vedere le strade del capitano e quelle della maglia bianca dividersi si fa più reale. Il contratto è in scadenza al prossimo 30 giugno, di fatto il difensore sarebbe stato libero di firmare per una nuova squadra già da quattro mesi. Ma ha atteso fino ad ora Guido Angelozzi, che ha già avuto qualche contatto con il suo procuratore, l'avvocato genovese Vincenzo Rispoli, a stagione in corso. Il suo desiderio, espresso più volte in stagione, sarebbe di continuare al "Picco" e puntare magari alle 200 presenze (è a 156).

Nel frattempo è arrivato l'addio di Pasquale Marino, che anche dopo la partita contro il Cittadella aveva espresso stima per Terzi. Qualcosa che dipinge un quadro un po' diverso rispetto alle premesse di solo un mese fa. L'elemento ulteriore è l'offerta (biennale più opzione) che la Ternana si appresterebbe a mettere sul piatto per costruire su di lui un nuovo ciclo di vittorie. Sarebbe stato il confermato Fabio Gallo a fare il nome del centrale portato alla Spezia da Igor Budan. I bianchi devono in ogni caso sbrigare la pratica allenatore prima di fare l'eventuale propria contromossa.