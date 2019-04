La Tarros vuole chiudere subito la pratica Ardita

Vittoria in gara 2 significherebbe una settimana in più per preparare le fasi successive. Di fro nte la formazione genoveseche senza dubbio tenterà il tutto per tutto.

dentro i playoff

La Spezia - La Tarros va a Genova per affrontare gara 2 dei quarti dei playoff contro l'Ardita Juventus e l'obiettivo è quello di chiudere la pratica. Dopo la vittoria in gara 1, infatti, per i bianconeri un altro successo significherebbe passaggio del turno, senza dover disputare gara 3. Una eventualità che, lo staff spezzino non lo nasconde, sarebbe molto gradita per unire alla pausa pasquale un'altra settimana e preparare al meglio il rush finale della stagione.

“Ci proveremo – ribadisce coach Andrea Padovan – ma non sarà certo facile. L'Ardita ha dimostrato anche al PalaSprint di essere in ottima forma e di avere voglia e determinazione. Sicuramente proveranno il tutto per tutto, ancor più davanti al loro pubblico e sapendo di essere al'ultima spiaggia”. Palla a due domenica 7 aprile alle 19. Arbitrano Stefano Vozzella di Andora (SV) e Gabriele Rigato di Rapallo (GE).