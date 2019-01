La Tarros taglia fuori le paure e passa facile a Chiavari

Il presidente Caluri soddisfatto: " Il campionato è stato tanto fermo ed era importante ricominciare con il piede giusto".

La Spezia - Aurora Chiavari - Spezia Basket Club Tarros 64-86 (11-18; 32-43; 49-61)



Spezia Basket Club Tarros: Manzini 0, Dalapdulo 0, Fazio 14, Garibotto 12, Kibildis 24, Moretti 2, C. Petani 0, Pipolo 3, Steffanini 10, Suliauskas 21.



Aurora Chiavari: Andreani 0, Serio, Stefani 13, Messina 7, Putti 20, Cerisola 2, Varrone 0, Barnini 10, Elia 4, Muzzi 8, Ravera 0, Davini 0, Curaci 0.



Dopo le due sconfitte subite nelle scorse due stagioni, lo Spezia Tarros sfata il tabù del parquet dell'Aurora Chiavari e stavolta torna a casa con una vittoria. Non è stata certo una bella partita quella che si è vista nel chiavarese, ma stavolta davvero contava il risultato ed è arrivato. Era importante dopo una pausa lunga come quella appena conclusa tornare sul parquet ed iniziare il nuovo anno ed il girone di ritorno con una vittoria e i bianconeri riescono a farlo. “Una partita così può essere molto insidiosa – conferma Presidente Danilo Caluri – Il campionato è stato tanto fermo ed era importante ricominciare con il piede giusto. Sono soddisfatto”. “Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto – ribadisce coach Padovan – dopo due sconfitte sul campo del Chiavari volevamo ribaltare le cose. Senza dubbio non è stata una partita entusiasmante, ma era prevedibile visto il lungo stop. Il risultato ci dà ragione e con ampio margine, quindi per questo turno va bene così. Le prossime due settimana lavoreremo molto perchè dopo ci aspettano sfide molto importanti”. Per la Tarros infatti ora c'è subito un turno di stop. I bianconeri torneranno sul parquet, di nuovo in trasferta, il 26 gennaio contro l'Ardita Juventus.