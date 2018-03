La Tarros sbanca Sarzana senza strabiliare

Alla prima dei playoff il derby come da pronostico va agli spezzini: ma la prestazione è stata inferiore alle ultime gare.

La Spezia - Sarzana BK Luna Abrasivi SRL - Spezia Basket Club Tarros: 59-69

Parziali: 19-19; 38-36; 50-52



Sarzana BK Luna Abrasivi SRL: Casini 4, Bardi 0, Bencaster 10, Carnesi 4, Maggiani 2, Dell'Innocenti 12, Tesconi 15, Somma 0, Stagnari 0, Ferrari 12. Coach



Spezia Basket Club Tarros: Pipolo 8, Garibotto 12, Peychinov 21, Bracci 2, Fazio 2, Petani 2, Steffanini 11, Manzini 4, Canti 0, Coari 7. Coach Padovan.



Punto a punto fino al terzo quarto poi i valori assoluti emergono e la Tarros fa sua la prima gara del girone playoff che la vedeva ospite del Sarzana in un derby che nascondeva comunque le sue insidie. Non è soddisfatto della prestazione il presidente bianconero Danilo Caluri che, come sempre, guarda in modo oggettivo alla sua squadra e a quello che ha mostrato sul parquet: “Di buono c'è la vittoria e poco più, non mi piace come abbiamo giocato e come abbiamo affrontato la partita. Il Sarzana è sceso sul parquet più determinato e con maggiore convinzione rispetto a noi. Noi non abbiamo dimostrato quella maturità che dobbiamo avere. Abbiamo vinto, ma la squadra non mi ha convinto, ho visto la mia vera squadra solo a tratti”.



La Tarros si è presentata al PalaBologna sarzanese incerottata, con non poche assenze e uomini non al top, ma questo certo non può essere un alibi, anche se la settimana di allenamenti è stata tormentata da infortuni, influenza e assenze per motivi lavorativi. “Dobbiamo crescere ancora – sottolinea Andrea Padovan – abbiamo vinto, ma certo la nostra non è stata una bella prestazione. Non mi è piaciuto l'atteggiamento che abbiamo messo sul parquet. Il risultato è arrivato comunque ed è importante, ma ci serve altro. Noi dobbiamo essere sempre quella squadra che abbiamo dimostrato in varie occasioni di essere. Servono sempre determinazione, concentrazione e un po' più di maturità”. Il prossimo impegno del girone play off vedrà la Tarros impegnata al PalaSprnt domenica 11 marzo alle 18 contro Ospedaletti.