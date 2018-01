La Tarros ospita Ardita Juventus al PalaSprint

La Spezia - Come sempre, non bisogna guardare alla classifica: lo ripete come un mantra il coach bianconero Andrea Padovan, perchè ogni partita è storia a sé e nasconde insidie.

Vietato abbassare la guardia, quindi: dopo la tensione agonistica per lo scontro al vertice con il Cus e per il derby contro il Sarzana, la stessa determinazione e grinta dovranno esserci domenica contro l'Ardita Juventus che, tra l'altro, arriva al PalaSprint sulla scia dell'entusiasmo per la vittoria contro l'Aurora Chiavari.



“E' stata una settimana di intenso lavoro – afferma il tecnico della Tarros – abbiamo lavorato bene ed abbiamo provato qualche schema nuovo e qualche nuova soluzione”. Per il match contro l'Ardita Juventus rientra Coari, assente la scorsa settimana. Ancora fuori, invece, Visigalli. Palla a due domenica 28 gennaio alle ore 18.00 al PalaSprint. Arbitrano Luca Rezzoagli di Rapallo (GE) e Matteo Altamura di Genova.