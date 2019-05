La Tarros ora prova a confermarsi in trasferta

Domenica a Santa Margherita per il punto decisivo.

La Spezia - Dopo le prime due gare al PalaSprint, la serie delle semifinali play-off tra Tarros e Tigullio si sposta a Santa Margherita per gara 3 che potrebbe già essere quella decisiva: in caso di vittoria, infatti, gli spezzini passerebbero il turno. E' il primo, quindi, dei tre match ball che, in virtù delle due vittorie interne conquistate, la Tarros si è aggiudicata: le “basterà” infatti vincere una delle tre gare ancora in calendario per accedere alla finale. Ovvio, però, che l'obiettivo è chiudere subito la serie, già domenica.



“Ci proveremo, ma sappiamo che non sarà facile. Il Tigullio è formazione ostica, lo ha dimostrato, e sa di non avere altra possibilità se non la vittoria per continuare a sperare, quindi giocheranno c ancora maggiore grita e determinazione e sapendo di non avere nulla da perdere. Noi ovviamente andiamo a Santa Margherita decisi a dare il massimo per chiudere lì la serie. Dobbiamo sfruttare il vantaggio che ci siamo conquistati”.





Palla a due domenica 5 maggio alle ore 18.00. Arbitrano Stefano Oro e Davide De Angeli di Genova.