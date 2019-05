La Tarros ha il secondo match point in gara-4

La serie della finale play-off è sul 2-1 per gli spezzini, che in caso di vittoria la chiuderebbero.

La Spezia - Annullato dal Cus il primo match ball della Tarros, i bianconeri proveranno a concretizzare il secondo a loro disposizione. Nel caso di vittoria in gara 4, infatti, chiuderebbero la serie che al momento è sul 2-1 a loro favore. Non sarà per nulla facile, come si è visto domenica scorsa: il Cus proverà a ribaltare tutto a proprio favore e continuare la rimonta per poi giocarsi tutto nella “bella” al Palasprint. Una “bella” alla quale gli spezzini faranno di tutto per non arrivare. “Abbiamo analizzato bene la partita di domenica a Genova e gi errori che abbiamo fatto - afferma il tecnico bianconero Andrea Padovan - per non commetterli più. Sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa invece non dobbiamo fare e ci riproveremo per chiudere questa serie senza dover arrivare a gara 5. Non sarà però per nulla facile. Domenica siamo caduti nel loro modo di giocare, non dobbiamo farlo”. Coach Andrea Padovan avrà a disposizione tutti i suoi uomini. Gara 4 si giocherà a Genova mercoledì 29 maggio alle ore 20.30 a Genova. Arbitrano Stefano Pulina di Rivoli (TO) e Francesco Prinetti di Torino.