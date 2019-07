La Tarros è fatta, arriva l'under Devid Cimarelli

La Spezia - Arrivato Loni, ecco subito il secondo rinforzo per la Tarros, come da programma. Si tratta di un Under ma già con quell'esperienza che serve ai bianconeri per poter affrontare al meglio la C Gold. A vestire la maglia bianconera è Devid Cimarelli, classe 1998, under, nato a Foligno, 192 cm di altezza, ruolo 3. “Ci serviva un Under da inserire dato che nella Serie C Gold Toscana sono 3 quelli obbligatori e perdendo un senior nelle rotazioni dovevamo assolutamente trovare un Under con esperienza di gioco – spiega il Direttore Sportivo Maurizio Caluri, che però sottolinea - credo che con Devid abbiamo fatto qualcosa di più. E' un ragazzo giovane, ma ha già buona esperienza e le caratteristiche che stavamo cercando, come persona e come cestista”.



Fortissimo fisicamente, saltatore super, Cimarelli fa della difesa, dell’uno contro uno e del gioco in contropiede le sue caratteristiche principali. Ottima tecnica e doti di gioco sulla base di un grande talento, ma non solo: un ragazzo che sembra proprio in linea con la filosofia della Tarros di guardare prima di tutto all'uomo: “Ci ha colpito molto la sua serietà – sottolinea Caluri - confermata anche da amici comuni che Devid ha incontrato durante questi anni. Gli abbiamo spiegato il nostro progetto e lui ha subito espresso la volontà di abbracciarlo e contribuire a provare a realizzarlo”.



Dopo parecchi anni disputati nel Val di Ceppo, Cimarelli nella stagione 16/17 gioca in Silver nel Foligno, per fare il salto la stagione successiva e approdare a Fabriano in serie B dove resta due stagioni, giocando in quella appena trascorsa 18 minuti di media e segnando 4 punti. “Siamo convinti che con questo ultimo acquisto la squadra sia competitiva e possa raggiungere ottimi risultati”, chiosa Caluri, molto soddisfatto del roster messo a disposizione di coach Padovan.