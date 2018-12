La Tarros chiude il girone a Santa Margherita per finire bene

In palio il titolo di campioni d'inverno, tante le assenze tra gli spezzini. Coach Padovan: "Non sarà una partita semplice, ma abbiamo cercato di prepararla al meglio”.

La Spezia - L'ultima partita dell'anno coincide con la chiusura del girone di andata. Si gioca questo weekend, poi il campionato si prende una lunga pausa sino al 12 gennaio. Sarà quindi importante chiudere al meglio per andare allo stop con il morale alto. L'ultimo match del 2018 porta la Tarros sul difficile campo del Tigullio. In palio ci sono due punti che valgono anche il titolo di campione d'inverno, titolo solo onorifico, certo, ma che sicuramente non dispiacerebbe, soprattutto dal punto di vista psicologico.



“Campo e squadra difficili – ribadisce il tecnico bianconero Andrea Padovan – non sarà certo una partita semplice, ma abbiamo cercato di prepararla al meglio, nonostante le assenze”. Non ci saranno, infatti, alle prese con gli infortuni patiti nelle scorse settimane, Coari e Visigalli e non è nel gruppo neanche Petani, con i postumi di un incidente. Palla a due a Santa Margherita sabato 15 dicembre alle 18.15, arbitrano Stefano Oro di Genova e Luca Rezzoagli di Rapallo (Ge).