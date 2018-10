La Tarros bissa il successo in Supercoppa

La Spezia - Anche quest'anno il primo trofeo stagionale è dei bianconeri che, come la scorsa stagione, battono in finale il Cus. E domenica prossima, la prima giornata di campionato. Bella vittoria dello Spezia Basket Club Tarros in Supercoppa. Per il secondo anno consecutivo, la Supercoppa va agli spezzini che ancora una volta battono il Cus Genova e conquistano il primo trofeo stagionale. In semifinale la vittoria per 78-68 contro il Vado, poi in finale torna quello che ormai da anni è lo scontro ligure per eccellenza, ovvero quello tra Tarros e Cus. In Supercoppa, ancora una volta vincono i bianconeri e lo fanno con una partita sempre condotta, dalla palla a due alla sirena. Partono subito forte gli spezzini e alla pausa lunga vanno con un vantaggio di 5 punti. Poi al rientro sul parquet prendono il largo: sul fronte del risultato, il terzo quarto è quello che “spacca” il match, con un parziale di 11-25. Nell'ultima frazione gli spezzini continuano a fare il gioco e chiudono la partita sul 56-71.



Molto contento il presidente bianconero Danilo Caluri: “Una bella soddisfazione e davvero un'ottima partita. Abbiamo giocato bene e meritato il successo. La Supercoppa si gioca tra le prime quattro squadre dello scorso campionato, quindi questo successo è importante, anche sul fronte morale. Certo, è vietato montarsi la testa, perchè siamo all'inizio della stagione e perchè la Supercoppa è un trofeo a sé, ma sono ottimista”. E sulla squadra di quest'anno, che si appresta ad iniziare il campionato, afferma: “E' un gruppo un po' diverso da quello della scorsa stagione, ha equilibri diversi. La Silver quest'anno cambia regolamento, con la promozione diretta in Gold e tante squadre si sono rafforzate, quindi il livello si è alzato, ma senza dubbio anche noi abbiamo costruito un ottimo gruppo”. Prima partita di campionato, per la Tarros, domenica 7 ottobre alle 18 al PalaSprint, con in bacheca la Supercoppa, il morale alto, ma anche la dovuta, doverosa e necessaria umiltà e la consapevolezza che il cammino è lungo e per nulla facile. Ma la Tarros, senza dubbio, c'è.



Cus Genova - Spezia Basket Club Tarros: 56-71

Parziali: 12-17; 28-33; 39-58



Cus Genova: Bestagno 3, Camperi 0, Vallefuoco S. 21, Dufour 10, Costacurta 2, Bedini 14, Ferraro 2, Bertini 0,

Barbini 4, Capone 0. Coach: Pansolin



Spezia Basket Club Tarros: Dalpadulo 2, Lorenzo Fazio 6, Gianluca Garibotto 10, Kibildis 18, Petani 1, Pipolo 4,

Niccolò Steffanini 7, Suliauskas 17, Davide Visigalli 6. Coach: Padovan