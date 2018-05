La Tarros asfalta il Cus davanti ad un Palasprint gremito

Bella vittoria dei bianconeri in gara 3 al PalaSprint. Si torna sul parquet spezzino mercoledì 16 maggio.

La Spezia - Spezia Basket Club Tarros - Cus Genova 72-50

Parziali: 21-16; 33-32; 51-40



Spezia Basket Club Tarros: Manzini, Canti 2, Pipolo 8, Visigalli 8, Garibotto 16, Peychinov 11, Fazio, Bracci 8, Petani 6, Steffanini 13. All.: Padovan



Cus Genova: Bianco, Vallefuoco N. 3, Dufour 15, Cassanello, Mangione ne, Bedini 9, Ferraro 2, Vallefuoco S. 2, Bilamour, Zavaglio 13, Pampuro 6, Franconi. All.: Pansolin



“Ho sempre sostenuto che siamo più forti del CUS, ma non abbiamo a volte il loro atteggiamento – afferma il Presidente Danilo Caluri - Spiace vedere che i nostri ragazzi vanno stimolati. Sono comunque fiducioso e gara 3 è la riprova della nostra forza. Non dobbiamo però calare la nostra intensità”. Nella partita al PalaSprint la Tarros mostra due diversi volti: un inizio in sordina, giocato punto a punto; una seconda parte di gara, invece, da protagonista. In mezzo la pausa, che ha significato confronto aperto degli spogliatoi. Al ritorno sul parquet il risultato si è visto: i bianconeri affrontano gli ultimi due tempini con una grinta ed una determinazione ben diversi dai primi.



“Abbiamo avuto una bella reazione nella seconda parte della gara a livello difensivo – conferma il coach bianconero Andrea Padovan – Se l'aspetto difensivo resta quello dei secondi due quarti allora possiamo andare avanti bene, se no no. Il Cus è tosto, lo ha dimostrato anche in questa partita, nella quale ha sopperito alle assenze in modo ottimale”. Altra nota positiva è stata il tifo, si è rivisto il PalaSprint gremito e caldo, capace di dare il proprio apporto alla squadra e di sostenerla nei momenti difficili. Servirà lo stesso tifo mercoledì 16 maggio alle 20.30 quando al PalaSprint si giocherà gara 4.