La Spezia riscopre la scherma: "La maschera si indossa a otto anni"

Partita la candidatura per i campionati nazionali assoluti del 2020.

La Spezia - Uno sport sicuro e anche relativamente economico, visto che per quel che riguarda l'attrezzatura c'è il contributo della società di appartenenza nell'acquisto. E' così per il Circolo Scherma La Spezia che oggi vanta una sessantina di iscritti, quattordici dei quali saranno in pedana il 13 e 14 aprile al PalaMariotti per il Trofeo Kinder+Sport di casa. Ma come si inizia? "Si parte con corsi di psicomotoria per i più piccoli - illustra il presidente del sodalizio spezzino Andrea Caruso - All'età di otto o nove anni, a seconda del livello di sviluppo del bambino o della bambina, si inizia la fase della vestizione. Solitamente la spesa è a carico della società con un piccolo contributo da parte delle famiglie. Durano anni, e poi c'è un discreto mercato dell'usato di qualità".



Sport completo che si basa sulla disciplina, sulla coordinazione mano-occhio e che si porta dietro tutto il fascino di una tradizione di secoli. "E' uno sport sicurissimo - continua Caruso - Le tute hanno una certificazione, sono studiate per evitare ferimenti accidentali con le armi che sono fatte di acciaio. Presto partiremo con la scherma storica, che ha differenze sostanziali con quella agonistica, e che tiene in vita tecniche anche molto antiche". La Spezia si è candidata per ospitare i campionati nazionali assoluti del 2020, la più importante competizione nazionale a poche settimane dalle Olimpiadi di Tokyo.