La Spezia è azzurra per le ragazze di coach Crespi

Mancano due settimane a Italia-Svezia di basket femminile al PalaMariotti: chi vince vola virtualmente al campionato continentale del 2019. "Partite belle da giocare, lavoriamo tecnicamente e mentalmente".

La Spezia - E’ il momento. A novembre la Nazionale Femminile affronterà le ultime due partite dell’EuroBasket Women 2019 Qualifiers: si parte il 17 con la trasferta in Croazia (Slavonski Brod, ore 19.00) e si chiude con la gara interna con la Svezia, in programma mercoledì 21 al PalaMariotti della Spezia (20.30, diretta SkySportHD). Per la squadra di Marco Crespi si tratterà di due sfide decisive: al momento le Azzurre sono al comando del girone H, all’Europeo (si gioca in Serbia e Lettonia, dal 27 giugno al 7 luglio 2019) si qualificano le prime classificate degli otto gironi e le sei migliori seconde. Con due vittorie l’Italia sarebbe prima, con due ko sarebbe eliminata mentre con un successo e una sconfitta si ricorrerebbe alla classifica avulsa nel caso in cui si dovesse chiudere alla pari con Svezia e Croazia, con la Macedonia già ampiamente fuori dai giochi.



Marco Crespi ha diramato l’elenco delle 17 convocate per il raduno, che si svolgerà alla Spezia a partire da domenica 11 novembre: il 16 il trasferimento in Croazia, dal 18 le Azzurre saranno di nuovo in Liguria per preparare l’ultimo impegno con la Svezia. Così coach Crespi: “Due partite importanti e belle da giocare. Il primo obiettivo è lavorare mentalmente e tecnicamente sapendo che saranno, entrambe, due nuove partite, nessun confronto con quelle precedenti. Obiettivo della nostra squadra perché la Nazionale non è la lista delle dodici migliori giocatrici ma quella delle dodici persone che possono funzionare meglio come, appunto, squadra. Come SSNF vogliamo guardare in ogni direzione, così si spiegano la chiamata di Romeo e quella di Panzera, guardando ad oggi e costruendo il domani. Sarà con noi Elisa Penna, una presenza importante sul campo e significativa per il lavoro svolto dalla Federazione e mi piace ringraziare la qualità di visione di Jennifer Hoover, sua coach a Wake Forest”.



L’evento è organizzato da Master Group Sport, advisor della Federazione Italiana Pallacanestro. La prevendita dei biglietti sarà aperta nei prossimi giorni. Saranno diverse le attività organizzate a margine del raduno. Tra le altre, un clinic tenuto da Marco Crespi e Matteo Panichi nella serata di martedì 13 al PalaMariotti, a conclusione della giornata che i tecnici della Liguria trascorreranno a contatto con la Nazionale Femminile. Alla Spezia sarà esposta per la prima volta la Mostra “1938. Azzurre Prime in Europa”, dedicata al successo ottenuto dall’Italia 80 anni fa. La Mostra sarà inaugurata il 20 novembre e poi portata nei palazzetti di A1 e A2 dalla Legabasket Femminile nel corso della stagione. L'esposizione consta di 8 pannelli che raccontano in 16 tavole i momenti di quell’Europeo, dalla preparazione alla vittoria, illustrando il significato sociale dello sport al femminile in piena epoca fascista alla fine degli anni Trenta e lo sviluppo della pallacanestro in Italia prima della seconda Guerra Mondiale.



Le Azzurre

Olbis Andre Futo (’98, 1.86, A, Famila Schio)

Debora Carangelo (’92, 1.69, P, Umana Reyer Venezia)

Sabrina Cinili (’89, 1.91, A, Passalacqua Ragusa)

Martina Crippa (’89, 1.78, G-A, Famila Schio)

Valeria De Pretto (’91, 1.85, A, Umana Reyer Venezia)

Francesca Dotto (’93, 1.70, P, Famila Schio)

Marcella Filippi ('85, 1.85, A, Famila Schio)

Gaia Gorini (’92, 1.81, P, Umana Reyer Venezia)

Jasmine Keys (’97, 1.90, A, Fila San Martino di Lupari)

Raffaella Masciadri (’80, 1.85, Ala, Famila Schio)

Giuditta Nicolodi (’95, 1.85, Geas Sesto San Giovanni)

Ilaria Panzera (’02, 1.78, G-A, Geas Sesto San Giovanni)

Elisa Penna (’95, 1.91, A, Wake Forest University, USA)

Kathrin Ress ('85, 1.92, C, Saces Mapei Napoli)

Nicole Romeo (’89, P, 1.66, Canik Belediyesi Samsun, Turchia)

Giorgia Sottana (’88, 1.75, P, Fenerbahce, Turchia)

Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, A, Fenerbahce, Turchia)



Atlete a disposizione

Valeria Battisodo ('88, 1.74, P, Famila Schio)

Martina Bestagno (’90, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

Giulia Ciavarella (’97, 1.83, G, La Molisana Campobasso)

Chiara Consolini (’88, 1.82, G, Passalacqua Ragusa)

Elisa Ercoli (’95, 1.90, C, Geas S.S. Giovanni)

Giulia Natali (’02, 1.83, G, Pallacanestro Vigarano)

Laura Spreafico (’91, 1.81, A, Broni)



Lo Staff

Responsabile SSNF: Gaetano Laguardia

Allenatore: Marco Crespi

Assistenti: Giovanni Lucchesi, Cinzia Zanotti

Video Analista: Gianluca Quarta

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedico: Andrea Billi

Osteopata: Giampaolo Cau

Massofisioterapisti: Davide Pacor, Matteo Brunelli

Team Manager: Marco Gatta

Addetto ai Materiali: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Videomaker: Marco Cremonini



Il programma

11 novembre

Ore 16.00 Raduno c/o NH Hotel La Spezia, via XX Settembre 2

Ore 17.00-20.30 Allenamento c/o PalaMariotti

12 novembre

Ore 9.30-12.30 Allenamento PalaSprint

Ore 17.00-20.30 Allenamento PalaMariotti

13 novembre

Ore 9.30-12.30 Allenamento PalaSprint

Ore 17.00-20.30 Allenamento PalaSprint

14 novembre

Ore 9.30-12.30 Allenamento PalaSprint

Ore 17.00-20.30 Allenamento PalaMariotti

15 novembre

Ore 17.00-20.30 Allenamento PalaMariotti

16 novembre

Ore 8.00 Trasferimento all’Aeroporto di Pisa

Ore 9.30 Volo Pisa-Osijek e trasferimento a Slavonski Brod

Ore 17.00-19.00 Allenamento c/o Sport Hall Vijus

17 novembre

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 19.00 Croazia-Italia

18 novembre

Ore 8.00 Trasferimento all’Aeroporto di Osijek

Ore 9.30 Volo Osijek-Pisa

Ore 10.50 Trasferimento a La Spezia

Ore 17.30-20.30 Allenamento

19 novembre

Ore 9.30-12.30 Allenamento PalaMariotti

Ore 17.00-20.30 Allenamento PalaMariotti

20 novembre

Ore 9.30-12.30 Allenamento PalaMariotti

Ore 17.00-20.30 Allenamento PalaMariotti

21 novembre

Ore 11.30-12.30 Allenamento PalaMariotti

Ore 20.30 Italia-Svezia

Fine raduno



Il calendario del girone H

11 novembre 2017

Macedonia-Italia 52-61; Croazia-Svezia 54-57

15 novembre 2017

Italia-Croazia 71-83; Svezia-Macedonia 91-51

10 febbraio 2018

Svezia-Italia 47-69; Macedonia-Croazia 47-108

14 febbraio 2018

Italia-Macedonia 93-33; Svezia-Croazia 63-55



Classifica

ITALIA, Svezia 3-1; Croazia 2-2; Macedonia 0-4



17 novembre 2018

Croazia-Italia (Slavonski Brod, ore 19.00); Macedonia-Svezia

21 novembre 2018

Italia-Svezia (La Spezia, ore 20.30, diretta SkySport); Croazia-Macedonia