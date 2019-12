La Spezia avrà la sua prima squadra di basket in carrozzina

La Spezia - Un altro basket è possbile. La Spezia avrà la sua squadra di pallacanestro in carrozzina. Che lo sport debba essere a portata di tutti è uno degli impegni, nonché slogan ufficiale della Uisp, che questa mattina ha annunciato l'arrivo di dieci carrozzine, del valore di mille euro ciascuna. Gli ausili serviranno a fondare la prima squadra di basket spezzina con atleti disabili e che amano questo sport.

A darne l'annuncio è stato, durante la presentazione della donazione dei Vein Viewer al Pronto soccorso della Spezia tramite l'impegno dell'associazione Tive 6 e della Uisp, dal presidente Andrea Dreini.

"Siamo sempre più convinti - ha spiegato Dreini in conferenza - che essendo un periodo difficile bisogna creare sinergie. La donazione del Vein Viewer lo dimostra. Una bella notiza di questa mattina è che assieme ad una serie di aziende e un istituto bancario siamo prossimi all'acquisto di dieci carrozzine per creare una squadra di pallacanestro. E' un grande investimento perché si tratta di carrozzine molto costose".



La squadra sarà omogenea e le carrozzine arriveranno da Lucca. Gli atleti, come detto, le stanno testando. "E' la prima volta che come Uisp e alla Spezia - ha aggiunto il presidente a margine della conferenza - avviene una cosa simile. Noi ora giocheremo come Uisp e puntiamo anche all'agonistico. L'impostazione è diversa anche perché si possono fare squadre miste. Con le carrozzine dovremmo poter riuscire poi a partecipare, da gennaio, al campionato regionale. Alcuni ragazzi avevano già provato ad approcciarsi ad altri sport. Altri ancora, si affiacciano per la prima volta".