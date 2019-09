La Spezia apre ancora le porte alla Viareggio Cup

La Spezia - La partita inaugurale, o addirittura la finale, della prossima Viareggio Cup si svolgerà alla Spezia. A qualche mese dal ritorno del torneo giovanile di calcio più importante d'Europa, continua il dialogo tra gli organizzatori della kermesse e l'amministrazione comunale spezzina per rinsaldare una collaborazione avviata ormai da qualche anno con reciproca soddisfazione. Il fatto che in questa fase sia il sindaco Pierluigi Peracchini a portare avanti il legame è un particolare, che particolare non è. Dove fu lo Spezia Calcio e il gruppo Volpi ad inaugurare il legame nel 2015, in un momento non facile per un brand storico, oggi pare essere la città a voler proseguire su questo solco al fianco del club. Magari estendendo la partnership a nuove idee.



Negli incontri avuti dal primo cittadino con Alessandro Palagi, presidente CGC Viareggio, si è parlato infatti anche della possibilità di un premio speciale legato alla Spezia da affiancare alla classica formula della Viareggio Cup. Qualcosa di ancora non definito, ma che rende l'idea del livello della trattativa. Tutto continua a ruotare intorno al discorso infrastrutture. La provincia offre il "Raso" di Levanto e il "Luperi" di Sarzana, la città da sola mette in campo il Ferdeghini-Intels, sede dello Spezia Calcio e delle sue giovanili, e lo stadio "Picco". Nell'edizione 2018, il centro sportivo di Melara ha visto giocare 16 match tra fase a gironi e semifinali, l'impianto di Viale Fieschi sia la partita inaugurale che la finalissima tra Bologna e Genoa.



Il lavoro dei prossimi giorni sarà decisivo per dare contorni più netti, ma di certo c'è che Peracchini ha deciso di aprire le braccia della città alla manifestazione. Di pari passo da seguire le dinamiche interne allo Spezia Calcio, per cui nei prossimi giorni si attende la nomina ufficiale all'interno del club di Mauro Ferrara, già operativo ma senza un posto definito in organigramma. Dalle prime mosse è comunque certo che il discorso impianti sarà appannaggio del dirigente ex Inter e Milan.

Per ora l'unica ufficialità riguardo alla Viareggio Cup 2020 riguarda la riproposizione della competizione femminile che ha debuttato proprio nella scorsa edizione. Da parte propria il Comune di Viareggio ha pronto uno stanziamento di 1.6 milioni per rifare gradinate e tribune dello Stadio dei Pini, la cui inagibilità ha portato buona parte della manifestazione a gravitare sullo Spezzino.