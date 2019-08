La Spezia 2020, comitato e assessore convocati dalla Fidal

La Spezia - Missione romana per il Comitato organizzatore di Campionato italiano assoluti di atletica La Spezia 2020. Il presidente Norberto Capiferri, il direttore tecnico dell'Atletica Spezia Federico Leporati, l'assessore allo sport Lorenzo Brogi e il tecnico del Comune Lorenzo Tonelli sono stati convocati presso la sede Fidal di Saxa Rubra per alcuni chiarimenti in merito all'organizzazione della kermesse pre olimpica. Ad accoglierli Gianfranco Renzulli, responsabile ufficio impianti sportivi di Fidal Servizi, che ha toccato i temi caldi dell'illuminazione della pista, per la cui realizzazione esiste un impegno firmato dal sindaco Peracchini. Incontro a cui seguiranno altri contatti. Lo scorso mese una delegazione spezzina era salita a Bressanone per assistere all'edizione 2019 dei nazionali, tornando con le idee chiare su come organizzare l'appuntamento spezzino, il primo per la Liguria.