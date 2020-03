La Spezia 2020 a rischio rinvio, venerdì la Fidal affronta il problema

La Spezia - Che fine faranno i campionati assoluti di atletica leggera della Spezia? Venerdì 27 marzo se ne parlerà nel consiglio federale della Fidal in rigorosa videoconferenza. Tra i temi all'ordine del giorno ci sarà infatti lo sviluppo di una bozza di calendario per gli eventi nazionali del 2020. L'attività federale è ferma fino al 3 aprile, ma la possibilità che un nuovo decreto del governo sposti in avanti la data della ripresa è più che concreta. E ogni settimana persa rende più difficoltoso confermare gli appuntamenti già presi, come quello del campo sportivo “Montagna” previsto dal 26 al 28 giugno.

Il grande passo del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo è ormai solo da mettere nero su bianco. L'atletica mondiale ha già visto rimandare a data da destinarsi i mondiali di marcia a squadre di Minsk, le maratone di Londra e Boston (finite all'autunno) e quella di Milano, ma soprattutto le prime tre tappe della Diamond League in Qatar e Cina. Tiene botta al momento il Golden Gala di Napoli previsto per il 28 maggio. Ma il calendario è già di fatto sconvolto e molti atleti di punta si allenano in condizioni non facili.

“Quando tutto questo sarà finito, non potremo ripartire come se nulla fosse stato. I tempi per il ritorno alla normalità saranno lunghi, e dovremo, tutti insieme, organizzarci per superarli al meglio”, ha dichiarato di recente il presidente federale Alfio Giomi. La stessa macchina organizzatrice di La Spezia 2020 gira con il minimo, pronta in ogni momento a rimettersi in moto se dovesse arrivare la chiamata. In caso di rinvio ci sarebbe in piedi la soluzione di spostarli a luglio oppure, più facilmente, di decretarne l'annullamento e schedularli per l'estate 2021. Ancora una volta come antipasto dell'Olimpiade.



A.Bo.