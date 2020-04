La Spezia 2020+1, si fa largo la voglia di rinviare i campionati

La Spezia - Nessuna persona sugli spalti, celebrazioni ridotte all'osso per evitare troppi contatti, giudici con le mascherine sul volto e magari i migliori atleti che rinunciano a partecipare. Non è proprio così che erano stati preparati i campionati assoluti individuali di atletica leggera della Spezia, i primi in Liguria. L'emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus però rischia davvero di obbligare la festa ad un tono minore, se non addirittura dimesso. L'ultima brutta notizia arriva dalla decisione della IAAF di non rendere validi i risultati conseguiti nelle prossime settimane ai fini della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, nel frattempo spostati al 2021. E così adesso il rischio che gli atleti azzurri più importanti snobbino l'appuntamento del campo sportivo "Montagna" è reale.

A questo punto anche nell'ambiente stesso del Comitato organizzatore di La Spezia 2020 nasce il partito di coloro i quali vorrebbero chiedere alla Fidal di rimandare tutto al prossimo anno. Di scalare in avanti un calendario già ampiamente compromesso, disputare gli assoluti alla Spezia nel 2021 e spostare quindi in avanti anche le assegnatarie successive. L'unico modo a questo punto di garantire un contesto che sia pari agli sforzi fatti in questi lunghi mesi di preparazione. L'ipotesi è già sul tavolo del presidente federale Alfio Giomi.